Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’da 12 Haziran Cumartesi günü 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve gece devam eden yağış nedeniyle sabah saatlerinde kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

D-100 karayolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.50 itibarıyla yüzde 56'ya ulaştı.

Araç trafiğinin Acıbadem'den başladığı görüldü.

İstanbul’da pazartesi trafiği VİDEO