6'lı masa 2 Ekim'de yeniden toplanıyor

8 ay içerisinde 36 görüşme yapan ancak hiçbir konuda sonuca varamayan 6'lı masa liderleri, 2 Ekim'den yeniden görüşme turlarını başlatıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan 6’lı masa, yeniden bir araya gelecek.

8 ayda 36 kez görüşen liderler, 2 Ekim’de 37’nci kez masaya oturacak.

Hala Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen 6’lı masa üyelerinin gündeminde “seçim” ve “HDP” olacak.

'Adayımız kim olacak' krizi

Son olarak 6 lider, 'adayımız kim olacak' krizi yaşadı.

Adaylık için daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çekişen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iki başkanının da önünü kesti.

Ancak CHP Lideri'nin bu atağına hemen karşı hamle geldi.

"Ya Mansur ya da masadan çekilirim"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener, 6'lı masanın adayının Mansur Yavaş olacağını belirtti, aksi halde masadan kalkacağını duyurdu.

Bu arada Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

3 parti lideri, masa adayının eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmasını gerektiğini belirtiliyor.

Demokrat Parti de CHP'nin yanında yer alıyor.

“HDP’ye bakanlık” vaadi gündemde

Öte yandan masanın bir başka sorunu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” söylemi...

6’lı masayı karıştıran bu vaade ana muhalefet yakın durdu, İyi Parti ise “Aynı masada olmayız” diyerek geri çevirdi.

İyi Parti’nin tavrı değişti

Ancak aradan geçen kısa sürede bu tavır da değişti.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, HDP tabanına sıcak mesajlar vererek “Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar da canları pahasına bu devletin yanında durdular.” dedi.

Önümüzdeki ay yapılacak toplantı ile 6'lı masa yeniden görüşme turlarına da başlamış olacak.