Muhalefet cephesinde aday belirsizliği sürerken, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu 6'lı masanın gerekirse iki aday çıkarabileceğini belirtti.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlere odaklandı.

Seçim yaklaştıkça hem heyecan artıyor hem de siyasetin nabzı.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partiler uyum içinde sahaya inerken muhalefette kafa karışıklığı ve çelişkiler sürüyor.

"Geliyorum ey dünya"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya." diyerek adaylığını resmen ilan etse de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.

Bir süredir iki parti arasında yaşanan atışmalar üzerine, dün akşam Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü toplantıda buluştular.

Kritik toplantı sonrası açıklama yapılmadı

Kimi kulislerde Akşener'in masayı dağıtacağı iddia edilirken, iki liderin görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Millet İttifakı üyesi 6'lı masa liderlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6'lı masa 2023 seçimlerine 2 adayla çıkmayı gündemine aldı

"6’lı masa iki aday da çıkarabilir"

Ahmet Davutoğlu gerekirse anlaşıp iki aday çıkarabileceğini vurgulayarak, "Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

"İki liderin masayı dağıtmaya hakları yok"

Davutoğlu sözlerinin devamında, 6'lı masayı iki parti liderinin bozamayacağını belirterek, "6'lı masayı beraber kurduk, hiçbir liderin bu masayı dağıtmayı hakkı yok derim. Gerekirse bu gece giderim, neredelerse birlikte yola çıktık, varsa sıkıntı konuşalım, tartışalım. Hatta yüksek sesle konuşalım. 6'lı masa ortak üründür. Sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Akşener değil hepimiz birlikte yaptık. Hepimiz emek verdik. En önemlisi toplumda umut oluşturmuşuz, bu umudu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok." açıklamasında bulundu.



