6’lı masa ilk turun son toplantısını tamamladı

6 muhalefet partisi ilk tur görüşmelerin son toplantısını, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda ortak Cumhurbaşkanı adayı vurgusu yapıldı.

2023 seçimlerine geri sayım başladı.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurdukları Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi ile birlikte hareket etme kararı aldı.

6’lı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, SP Genel Merkezi’nde altıncı kez buluştu.

Toplantı 6 saat sürdü

Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayınlanan bildiride, "Cumhuriyetin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya gelen 6 siyasi partinin liderler buluşmasının ilk turunun" bugün tamamlandığı belirtildi.

6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Bildiride, ilk toplantının yapıldığı 12 Şubat’tan yana gelinen aşama ise şöyle ifade edildi:

"Milletimize umut olduk"

"Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına, yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk."

"12 Şubat’tan daha umutluyuz"



"O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından "6'lı Masa"olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir. Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz."

Oluşturulan komisyonlarla, güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı ifade edilen bildiride, "Temel İlkeler ve Hedefler”, “Seçim Güvenliği” ve “Bazı Ekonomik Kurumların Reformu" komisyonlarının çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığı, diğer komisyonların raporlarının da gözden geçirildiği ifade edildi. Ortak bildiride, kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği ifade edildi.





"Beraber yol yürüyeceğiz"

6 liderin, ortak sorunlar karşında ortak sorumluluğun ağırlığını omuzlarında hissederek hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz." denildi.

"Uğrattığımız hayal kırıklıklarının farkındayız"



"Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız." görüşüne yer verildi.





Bildiride, cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda kararlılık vurgusu yapıldı:

Cumhurbaşkanı ortak belirlenecek

"Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır.Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı." ifadelerini kullanıldı.

Bir sonraki toplantı 2 Ekim’de

İlk turun son görüşmesinde bir sonraki toplantı tarihi de belirlendi.

Bildiride de yer alan açıklamaya göre ikinci tur görüşmelerin ilk toplantısı 45 gün sonra, 2 Ekim’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.