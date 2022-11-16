6'lı masa seçim sonrası için 16 madde üzerinde anlaştı

6'lı masa seçim sonrası için 16 madde üzerinde anlaştı

48'inci kez toplanan 6'lı masa liderleri, seçim sonrası hayata geçirilecek yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya vardı. Karar verilen düzenlemelerde 16 madde yer alıyor.

2023'te yapılacak seçimler için partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

7 aylık bir sürecin kaldığı seçimler için siyaset arenası ısınmaya devam ederken, Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıklandı.

Gözler ise 6'lı masa etrafında toplanan muhalefet partilerine çevrildi.

Birçok ismin ön plana çıktığı muhalefet cephesinde, adayın kim olacağına bir türlü karar verilemiyor.

Adayı belirleyemeyen muhalefet cephesi, yaptıkları toplantılarda seçim sonrası hayata geçirilecek maddeleri açıkladı.

16 madde hazırlandı

Sözcü'nün haberine göre 6'lı masa temsilcileri seçim sonrası 16 maddelik yeni düzenlemelerle seçmenlerinin karşısına çıkacak.

Ortak bir anlaşma düzleminde belirlenen bildiride şu maddeler yer alıyor:

1. Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya alınacak.

2. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, varsa partisi ile ilişiği kesilecek.

3. 7 yılını tamamlayan cumhurbaşkanı bir daha aktif siyasete dönemeyecek.

4. Cumhurbaşkanının veto yetkisi kalkacak.

5. TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılacak.

6. Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.

7. Genel seçimde en az yüzde 1 oy alan partilere de Hazine yardımı verilecek.

8. Gensoru geri gelecek. Başbakan ve bakanlar TBMM üyelerinden seçilecek.

9. TBMM'de en çok sandalye sayısına sahip olan parti, hükümeti kuracak.

10. Hakimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. Hukuk fakültelerinin sayısı azaltılacak. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları derhal uygulanacak.

11. Adalet Bakanı ve müsteşarı, HSK'dan çıkarılacak. AYM'nin üye sayısı artırılacak, en az dörtte üçü hukukçu olacak.

12. Basın özgürlüğü güvenceye alınacak.

13. TRT, RTÜK, BİK ve AA tarafsız olacak. Keyfi akreditasyon olmayacak.

14. Kamudaki sınavlarda mülakata son verilecek, yazılı sınav esas alınacak.

15. Belediyelerde başkanlar yargı kararı olmadan görevden alınamayacak ve kayyum uygulamasına son verilecek.

16. Üniversite rektörleri de öğretim üyelerince seçilecek.