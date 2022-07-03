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    6'lı masada 5. toplantı günü

    6'lı masada 5. toplantı günü

    Cumhur İttifakı'nın karşısında birleşen muhalefet partileri 5. toplantıda da aday belirlemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 10:36
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    2023 seçimleri için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

    Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu net bir cevaba kavuşmadı.

    İyi Parti ev sahibi

    Daha önce 4 toplantı yapan masa liderleri bugün de 5. toplantı için bir araya gelecek.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliği yapacağı toplantıda, yine adayı konuşmak yasak.

    Sembolik adayın yetkileri

    Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan siyasi parti liderleri, bu toplantıda ise Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini görüşecek.

    Cumhurbaşkanı’nın veto yetkisinin sınırlandırılması, atama yetkilerinin elinden alınması için yapılması gereken değişiklikler, diğer gündem maddeleri olacak.

    Başbakanlık makamı

    Başbakanlık makamının yeniden oluşturulması, Bakanlar Kurulu’nun yapısı ve Hakimler, Savcılar Kurulu’nun yeni modeldeki yapılanması da liderlerin gündeminde yer alıyor.

    Altılı masanın ele alacağı bir diğer konu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı olacak.

    Toplantıda, altı liderden birinin cumhurbaşkanı olması durumunda diğer liderlerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması seçeneği tartışmaya açılacak. Genel başkanların bu modele sıcak baktığı öğrenildi.

    6 lı masada 5. toplantı günü #1


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