Petrol
119.93
-1.02%
Euro
18.1269
0.65%
Dolar
17.2821
0.10%
Altın
1.013
0.89%
Borsa
2519
0.39%
Bitcoin
351.946
-10.16%
BTXN Coin
8.71
-1.69%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C
    6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anket formülü

    6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anket formülü

    2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede çözüm arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    Seçimler için geri sayım başlarken,  CHP, İyi Parti; Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

    Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap bulamaması, ittifak içinde endişelere yol açtı.

    Aday belirleme konusunda seçmen üzerinde olumsuz imaj çizen 6'lı masa bu sorunu çözebilmek için yeni bir çalışmaya başlıyor.

    Kulislerde dolaşan bu çalışma ise anket...

    Adayı anketlerle belirleyecekler

    Gazeteci-yazar Mahmut Aydın'ın haberine göre, cumhurbaşkanı seçimi için birden fazla şirketle anket anlaşması yapan altı parti, şirketlerden sadece 6’lı masa liderlerine sunulmak üzere anket istedi.

    Anketlerde sırasıyla 6 lider ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı yer alacak.

    Erdoğan'a karşı kimi seçersin sorusu

    Sorular ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6'lı masadan kim aday olursa tercih edersiniz?” şeklinde olacak.

    Liderler için yapılacak anketlerle 6 partinin farklı zamanlarda yaptırdığı anketlerin karşılaştırılacağı ve buna göre bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi.

    6 lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anket formülü #1


    İlginizi Çekebilir

    Bergama Antik Kenti'ne 90 bin ziyaretçi
    Kültür Sanat

    Bergama Antik Kenti'ne 90 bin ziyaretçi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss İstanbul'da
    Transfer dosyası

    Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss İstanbul'da

    Görüş Bildir