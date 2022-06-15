6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anket formülü

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede çözüm arıyor.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

Seçimler için geri sayım başlarken, CHP, İyi Parti; Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap bulamaması, ittifak içinde endişelere yol açtı.

Aday belirleme konusunda seçmen üzerinde olumsuz imaj çizen 6'lı masa bu sorunu çözebilmek için yeni bir çalışmaya başlıyor.

Kulislerde dolaşan bu çalışma ise anket...

Adayı anketlerle belirleyecekler

Gazeteci-yazar Mahmut Aydın'ın haberine göre, cumhurbaşkanı seçimi için birden fazla şirketle anket anlaşması yapan altı parti, şirketlerden sadece 6’lı masa liderlerine sunulmak üzere anket istedi.

Anketlerde sırasıyla 6 lider ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı yer alacak.

Erdoğan'a karşı kimi seçersin sorusu

Sorular ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6'lı masadan kim aday olursa tercih edersiniz?” şeklinde olacak.



Liderler için yapılacak anketlerle 6 partinin farklı zamanlarda yaptırdığı anketlerin karşılaştırılacağı ve buna göre bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi.