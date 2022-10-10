6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oylama yapılacak

Seçimlere 9 aylık süre kalmışken altılı masada aday tartışmaları sürüyor. Altılı masanın adayını oylama sonucu belirleyeceği öğrenildi. Üç oyu alan lider, Cumhurbaşkanı adayı olacak.

Bir masa etrafından altı partinin oluşturduğu ittifakta aday belirleme sorunu devam ediyor.

Seçimlere yıl değil aylar kalmışken muhalefet partileri, adaylarının kim olacağı konusunda bir ilerleme kaydedemedi.

Masada adaylık için yoğun çaba sarfeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto yemişti.

Adayın kimin olacağı henüz belli değilken, adayın nasıl seçileceği konusunda da problem yaşanıyor.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, köşe yazısında adayın nasıl seçileceği konusunda kulis bilgilerini paylaştı.

"Altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek"

Adayın oylama sonucu ortaya çıkacağını belirten Barış Yarkadaş, "Edindiğim bilgiye göre, ‘Aday kim olacak?' sorusunun cevabının verileceği toplantıda, partiler masalarında bulunan dosyaları açacak ve dosyada yazan isimleri masaya getirecek. Bir parti eğer bir isim önerdiyse, o adayın masadaki altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek." ifadelerini kullandı.

"En yakın isim Kemal Kılıçdaroğlu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için en yakın isim olduğunu belirten Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu’nun kendi oyunu da hesaba katarsak, şu an için masada iki oya sahip tek genel başkan o." dedi.

Başörtüsü çıkışından dolayı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışında dolayı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve desteğini sürekli belirten Demokrat Parti'den oy almasının kesin olduğunu söyledi.

Saadet Partisi de Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı

Saadet Partisi'nin de başörtüsü çıkışından memnun olduğunu belirten Yarkadaş, "CHP Lideri'nin son çıkışının Saadet Partisi’nde de memnuniyet yarattığı düşünüldüğünde Kılıçdaroğlu’nun masanın adayı olması iki–üç ay öncesine göre daha rahat gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.