6'lı masada dört parti ortak aday üzerinde anlaştı

Cumhurbaşkanı adayının oy birliğiyle belirleneceği 6'lı masada CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ortak aday üzerinde anlaştı. Gelecek ve İyi Parti ise görüş belirtmedi.

Türkiye seçim havasına girdi...

Partiler sahaya inerken siyasiler arasında görüşmeler sıklaştı.

Muhalefette ise bir türlü açıklanamayan ortak adayı belirlemeye ilişkin toplantılar sürüyor.

6'lı masa 10'uncu kez toplandı

Haziran'da yapılması gereken seçimin erken bir tarihe alınması da gündemdeyken muhalefette, parlamenter sisteme geçiş mutabakatıyla kurulan 6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde 10'uncu toplantısını gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar ikili görüşmeler de dahil edilince 50'yi geçen toplantıların neticesinde nihayet adaylık konusunu masaya getirme kararı alındı.

Birçok konu masaya yatırıldı

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, adaylık konusu bşata olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, milletvekili listeleri, başörtüsü değişikliği ve erken seçim konular gündeme geldi.

Dört parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi

Uzun zamandır masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışmalar yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'na Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin adaylığına itiraz etmeyeceği, Gelecek Partisi’nin konuyla ilgili bir görüş belirtmediği, İyi Parti’nin ise konu masaya gelirse parti kurullarına taşıyacağı belirtildi.

Aday oy birliğiyle belirlenecek

Masanın kurmayları aday belirleme sürecinde her partinin masaya bir liste getireceğini söylerken 'Cumhurbaşkanı adayı açıklanırken liderler arasında 'oy çokluğu' gibi bir durum olmayacak. 6 liderin oy birliğiyle bir aday gösterilecek ve tüm liderler o adayın yanında duracak' değerlendirmesini yapıyor. Liderlerin bundan sonraki süreçte, ikili ve üçlü buluşmalarla adaylık görüşmelerini artıracağı aktarıldı.





Aday konusu ilk defa gündeme geldi

Liderler toplantıda ilk defa 'Cumhurbaşkanlığı adaylığını' görüştü. Parti kurmayları, bu toplantıda 'bir ismin konuşulmadığını' vurguladı. Ancak liderlerin metne 'ortak aday' ifadesini koymalarının 'çoklu aday' ihtimaline son verdiği belirtildi.

İl il milletvekili listeleri hazırlanacak

Liderler, toplantıda kurmaylarından bir komisyon kurarak 'her ilde en çok milletvekilini nasıl çıkaracaklarını' çalışmasını istedi. Kurmaylar, 'masadaki 6 partinin de seçime kendi logolarıyla girmek istediğini' vurguluyor. Bu durumda her partinin 41 ilde kendi listesiyle seçime girmesi gerekiyor. Partilerin bu konuyu 'il il çalışacağı' ifade edildi.





Başörtüsü değişikliği konusunda uzlaşı sağlanamadı

6 liderin 'AK Parti’nin başörtüsü teklifine ilişkin dünkü toplantıda farklı görüşler dile getirdiği' söyleniyor. Partiler, söz konusu değişikliğin AK Parti tarafından referanduma götürülmesini istemiyor.

Liderler, teklifi yeniden ele almak için ortak çalışma kararı aldı. Buna göre her partinin önerisi ortaklaştırılarak yeni bir metin ortaya çıkarılacak. İktidara bu metin üzerinden teklifi değiştirin çağrısı yapılacak. Öte yandan 6 lider arasında uzlaşı olmaması halinde her partinin Meclis’te kendi görüşüne göre hareket edebileceği de söyleniyor.

Seçimlerin öne çekilmesi tartışması

Liderlerin toplantıda öne çekilmiş seçim tartışmalarını da ele aldığı belirtiliyor. Partiler ittifaklara karşı hazırlanan Seçim Yasası’nın yürürlülüğe gireceği 6 Nisan’dan sonra yapılacak bir seçimi desteklemeyeceklerinin altını çizdi.

