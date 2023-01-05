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    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu

    2023 seçimlerinde muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanı adayı ararken süreç içinde yaşadığı kavgalar mizah malzemesi olmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 10:10
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:19
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    Türkiye, 2023 seçimlerine doğru ilerliyor...

    Siyaset arenası yapılacak seçimler öncesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

    Cumhur İttifakı'nda aday aylar öncesinden belirlenirken, 6'lı masa adeta bir çıkmazın içerisinde.

    Adaylık çıkması içerisindeki 6'lı masa Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararı sonrası tam anlamıyla adaylık kavgasına tutuştu.

    Akşener ve İmamoğlu ortaklığı kavgayı büyüttü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da bulunduğu sırada İyi Parti Lideri Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu beraber miting düzenledi.

    Ardından CHP Lideri özel uçakla Türkiye'ye dönüp tekrardan ipleri eline almaya çalıştı.

    Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bildirdi

    Bu sürecin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, TBMM'ye gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını ilan etti.

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu

    Kavganın animasyonu yapıldı

    6'lı masada yaşanan bu adaylık kavgası ise sosyal medyada yayın yapan Kurtuba TV tarafından animasyona taşındı.

    Animasyonda İmamoğlu'nun ceza almasının ardından Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde verdiği tepkiler ve daha sonra Saraçhane'de yaşananlar konu edildi.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Mizahi bir dille yapılan animasyon sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp binlerce kez izlendi.

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu #1

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu #2

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu #3

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu #4

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu #5

    6’lı masada yaşanan adaylık kavgası animasyona konu oldu #6


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