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    6'lı masanın 10'uncu toplantısında akşam menüsü

    6'lı masanın son toplantısına ev sahipliği yapan Ahmet Davutoğlu misafirlerine, Konya'ya özgü bamya çorbası, pilavlı kuzu tandır, zeytinyağlı yaprak sarması, yeşil salata ve kabak tatlısı ikram etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:26
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    6'lı masanın 10'uncu toplantısında akşam menüsü

    Türkiye seçim havasına girdi. Partiler sahaya inerken siyasiler arasında görüşmeler sıklaştı.

    Muhalefette de toplantılar sürüyor.

    6'lı masa 10'uncu kez toplandı

    Haziran'da yapılması gereken seçimin erken bir tarihe alınması da gündemdeyken muhalefette, parlamenter sisteme geçiş mutabakatıyla kurulan 6'lı masa 10'uncu toplantısını gerçekleştirdi.

    Şimdiye kadar ikili görüşmeler de dahil edilince 50'yi geçen toplantıların neticesinde nihayet adaylık konusunu masaya getirme kararı alındı.

    10 saatlik uzun toplantı

    10 saatle yapılan en uzun toplantı olan dünki görüşmeden 4 sayfalık bir metin çıksa da beklentileri karşılamadı.

    29 Ocak'ta yeniden bir araya gelmeyi kararlaştıran liderler bu 10 saatte bir de akşam yemeği yedi.

    Akşam yemeği menüsü

    Ev sahipliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, misafirlerine Konya'ya özgü bamya çorbası, pilavlı kuzu tandır, zeytinyağlı yaprak sarması, yeşil salata ve kabak tatlısı ikram etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Geşecek Partisi Genel Merkezi'ne gelirken 1 kasa elma ile geldi.

    6 lı masanın 10 uncu toplantısında akşam menüsü #1


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