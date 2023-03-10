6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 14 Mayıs Pazar günü yapılmasının kesinleşmesine yorum yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,” Türkiye’nin değişime ve seçime ihtiyacı var.” dedi.

Türkiye'nin merakla beklediği seçimin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihi için işaret edilen 14 Mayıs, bugün netliğe kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklama yapan Erdoğan, seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı.

"Türkiye'nin değişime ihtiyacı var"

Seçim kararına ilişkin muhalefetten ise ilk değerlendirme geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılan son toplantının ardından adaylığı resmen ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun.” yorumunda bulundu.

Masanın bir diğer ortağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak seçim kararını değerlendirdi.

Karamollaoğlu, “Hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye’nin zamanı artık gelmiştir.” dedi.

Partililerle helalleşti

Milleti İttifakı'nda siyasi liderler, 12 kez yaptığı toplantının ardından büyük bir krizle adayını açıklamıştı.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin son grup toplantısında konuşma yaparak önce veda etti, ardından partililerle helalleşti.

Partiden istifa edeceği düşünülen Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantılarına devam edeceği aktarıldı.

İmamoğlu ve Yavaş ile sahaya iniyor

Seçim çalışmalarına başlayan muhalefetin cumhurbaşkanı adayının yol haritası belirlendi.

Adaylık tanıtımı 19 Mart'ta yapılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile sahaya ineceğini belirtildi.

Karadeniz ziyaretinde İmamoğlu, İç Anadolu ziyaretinde ise Yavaş’ın eşlik edeceği öne sürüldü.

Aynı zamanda iki belediye başkanının tek başına da mitingler düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.