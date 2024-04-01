6'lı masanın eski ortakları yerel seçimlerde hüsrana uğradı Yerel seçimlere kendi isim ve logolarıyla katılan DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi, bu seçimlerin kaybedenleri olarak kayıtlara geçti.

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni geride bıraktı.

Sandıkların yüzde 99'u açılırken seçimin kazananları kadar kaybedenleri de netleşti.

DEVA Partisi, Memleket Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, bu seçimlerin kaybedenleri olarak kayıtlara geçti.

Seçimin kaybedenleri onlar oldu

DEVA Partisi yüzde 0,33 oy alırken bu rakam 140 bin 644'e tekabül etti.

Bir diğer kaybeden Gelecek Partisi ise yalnızca yüzde 0,07'lik oy alabildi.

Böylelikle Gelecek Partisi'ne 33 bin 402 seçmen oy vermiş oldu.

Gelecek Partisi'nin ardından Saadet Partisi yüzde 1,09'lik oy aldı.

Küçük ortaklar hezimet yaşadı: Toplamları yüzde 2'yi bulmadı

Saadet Partisi'nin aldığı oy sayısı ise 489 bin 476 olarak belirlendi.

Son olarak Demokrat Parti yüzde 0,20'lik oranla 88 bin 267 oy alırken, Memleket Partisi de yüzde 0,16'da kaldı.

Memleket Partisi böylelikle 72 bin 746 oy almış oldu.

Bu partilerin oylarının toplamı ise yüzde 2'lik oy oranına bile ulaşamadı.