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    6'lı masanın geleceğini Meral Akşener belirleyecek

    6'lı masanın geleceğini Meral Akşener belirleyecek

    2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masanın akıbetinin, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in söylemleri sonrası netleşmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:22
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    Türkiye, 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    Seçimler için geri sayım başlarken Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi;  CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı'na katılarak 6'lı masa adı altında çalışmalarına başladı.

    Ancak masanın kuruluşundan bu yana liderler arasında adaylık krizi hakim...

    Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı

    Adaylık için daha önce Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile çekişen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki başkanının da önünü kesti.

    Özellikle  CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta partisine seslenip adaylık için "önümden çekilin" konuşması da CHP içinden çıkabilecek olası adayları da engelledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na veto

    CHP Lideri'nin bu atağı sonrası karşı hamle, İyi Parti Lideri Akşener'den geldi.

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda "Kazanacak bir aday istiyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını ortaya koydu.

    Mansur Yavaş aday olup kaybederse..

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden Meral Akşener'in, Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda da çekinceleri var.

    Mansur Yavaş'ın, aday olup seçimleri kaybetmesi durumunda İyi Parti'den genel başkanlık için elini güçlendirebileceği ihtimali, Akşener'i endişelendiriyor.

    Meral Akşener'in en sıcak baktığı isim Ekrem İmamoğlu.

    İmamoğlu'nu kontrol edebilir mi

    İmamoğlu'nun adaylığına hayır demeyeceğini dile getiren Meral Akşener'in tek çekincesi kontrol.

    Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Akşener'in istediklerini yapmayacağı ihtimali, İyi Parti içinde de endişeye neden oluyor.

    Akşener, İmamoğlu'na daha yakın dururken İyi Parti yönetimi, Mansur Yavaş ismi üzerinde yoğunlaşıyor.

    Abdullah Gül'e de veto

    Meral Akşener'in Abdullah Gül konusundaki tavrı oldukça net. 2018 yılında kabul etmediği gibi bugün de Gül'ün adaylığına net bir şekilde karşı çıkıyor.

    Babacan ve Davutoğlu

    Zaman zaman Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da isimleri adaylık için geçiyor.

    Kazanabilecek aday isteyen Meral Akşener, anketlerde diplerde yer alan bu iki isme de sıcak bakmıyor.

    6 lı masanın geleceğini Meral Akşener belirleyecek #1


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