2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanı adayı ararken süreç içinde yaşadığı kavgaları Kurtuba TV, esprili bir videoyla anlattı.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

Seçimler için geri sayım başlarken CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'na Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

Ancak 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap bulamaması, ittifak liderleri arasında kavgaları da beraberinde getirdi.



CHP'nin HDP'yi ittifakta isteyip İyi Parti'nin istememesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la adaylık çekişmesi yaşaması, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerin kazanılması halinde görev talebinde bulunması, masa içinde hep kriz olarak kamuoyuna yansıdı.

6'lı masadaki son durum ise Kurtuba TV esprili bir şekilde anlattı.

Animasyonla liderler arasında yaşanan kapışmaları özetleyen bir video yayınlayan Kurtuba TV'nin eğlenceli durum tespiti, kısa sürede izleyiciler tarafından beğeni topladı.

İşte o video;

6'lı masanın son durumunu özetleyen video