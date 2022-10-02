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    6'lı masanın toplantısı başladı

    İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
    • 02.10.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 15:47
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    6'lı masanın toplantısı başladı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan 6'lı masa, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

    Yazılı açıklama bekleniyor

    Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen Meral Akşener, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve  Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

    Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.

    Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

    Toplantı öncesinden ilk fotoğraflar

    Diğer yandan toplantıya ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun odasından liderlerin toplantı öncesinde sohbet ettiği anlardan ve yuvarlak masadan ilk fotoğraflar servis edildi.

    6 lı masanın toplantısı başladı #1

    6 lı masanın toplantısı başladı #2

    6 lı masanın toplantısı başladı #3

    6 lı masanın toplantısı başladı #4

    6 lı masanın toplantısı başladı #5

    6 lı masanın toplantısı başladı #6


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