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- 6.yılında: 15 Temmuz 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
6.yılında: 15 Temmuz 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz, hain darbe girişimi olarak tarihte yerini aldı. Türk milletinin gücünü bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'un bu sene hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 12:34
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanıyor.
FETÖ'nün kumpasına karşı tek yumruk olan ve canı pahasına mücadeleyi bırakmayan Türk milleti, 15 Temmuz'u takvime kazıdı.
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerler bu günde rahmet ve minnetle anılıyor.
6. yıl dönümünde, 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği de araştırılıyor.
Peki, 15 Temmuz 2022 resmi tatil mi? 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...
15 Temmuz resmi tatil mi?
2016 yılından bu yana kutlanmaya başlanan Demokrasi ve Milli Birlik günü olan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor.
15 Temmuz 2022 hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz 2022 yılında Cuma gününe denk geliyor.