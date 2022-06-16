Haberler

Gündem Haberleri

6.yılında: 15 Temmuz 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

6.yılında: 15 Temmuz 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz, hain darbe girişimi olarak tarihte yerini aldı. Türk milletinin gücünü bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'un bu sene hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı merak ediliyor.