7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar yapıldı. Vatandaşlar yeni tedbirlerin devamında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu araştırıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu.

Koronavirüs vaka sayılarının ciddi bir şekilde artış göstermesinin ardından yeni düzenlemeler yapıldı.İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayınladı.

Peki bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar..

7-8 KASIM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Ancak hafta sonu için alınmış Türkiye geneli bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmuyor. Yasak kararı çıktığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

BURSA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

ADIYAMAN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 6 Ekim Salı günü itibarıyla 08.00-10.00 ve 16.00-20.00 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."





ANTALYA

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ÇANKIRI

Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliğinden gelen açıklamaya göre,65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek.

MARDİN

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı.

Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

YALOVA

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

KIRIKKALE

Koronavirüs vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

KOCAELİ

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.