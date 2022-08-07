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    7 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "7 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 07.08.2022 - 13:36
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    7 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Araç sahipleri "7 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Benzin ve motorinde indirim var mı?

    Benzinin litresine 2,23 TL, motorinin litresine 1,15 TL indirim yapıldı.

    İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,39 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ortalama 20,03 liradan satılıyor.

    7 Ağustos 2022 anlık brent petrol fiyatı ise 94,66 dolar seviyesinde ilerliyor.

    Motorin Fiyatları

    İstanbul: 23,40 TL.

    Ankara: 23,49 TL.

    İzmir 23,49 TL.

    LPG

    İstanbul: 11.02 TL.

    Ankara: 11.37 TL.

    İzmir: 11.24 TL.

    Benzin

    İstanbul: 20,02 TL.

    Ankara: 20,13 TL.

    İzmir: 20,15 TL.

    7 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? #1


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