7 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 25 bin 100 yeni vaka tespit edilirken, 112 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİN 100

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 75 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 682 bin 97, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 678 bin 592, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 495 bin 567 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 75 milyon 857 bin 256.

BAKAN KOCA: AŞI OLMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız."