7 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

7 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Gün içinde hangi bölgede ve kaç şiddetinde depremler olduğu sorgulanıyor. Gün içinde Antalya ve Ege bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 7 Aralık günü nerede deprem oldu?

7 Aralık günü Türkiye genelindefarklı illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. Bugün pek çok bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 7 Aralık'ta nerede deprem oldu?

7 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 7 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Antalya ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Antalya 3.3 ile, Ege Denizi 3.3 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 7 Aralık 2022 deprem verileri:





7 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: