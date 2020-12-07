7 Aralık Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 203 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de etkisini çok ciddi bir biçimde gösteriyor.

Dünya genelinde koronavirüs verilerinin yayınlandığı tabloda Türkiye, Avrupa'da günlük vaka ve hasta sayılarında diğer devletleri geçti.

DÜNYADA SON 24 SAATTE EN ÇOK KORONAVİRÜSLÜ TÜRKİYE'DE VAR

Son 24 saatte açıklanan hasta ve vaka sayılarına göre Avrupa'da, bir günde en çok koronavirüslü insan sayısına ulaşan ülke konumundayız.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 6 bin 420 yeni hasta daha tespit edildi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 32 BİN 137

Son 24 saatte pozitif vaka sayısı ise 32 bin 137 oldu.

Tedavi altındaki 5 bin 17 kişi iyileşirken 203 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." notuyla yaptı.