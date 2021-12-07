7 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 22 bin 687 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hastaların çoğunun aşısız veya aşıları eksik kişiler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 687

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıkarken, 198 kişi ise hayatını kaybetti.

"YOĞUN BAKIMLARDAKİ HASTALARIN AŞISIZ OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin"