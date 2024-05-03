7 aydır cezaevinde! Dilan Polat kendine zarar vermeye başladı Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Polat Ailesi'nden Dilan Polat'ın, kaldığı koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Türkiye, uzun süre sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesini konuştu.

Gösterişli hayatını gözler önünde yaşayan, dolar ve altınlarla şov yapan Polat, şimdilerde çeşitli suçlardan parmaklıklar ardında.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarıyla mercek altına alınan Polat Ailesi hakkında süreç devam ederken, cezaevinden de yeni detaylar geliyor..

Polat çifti son olarak, sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada hakim karşısına çıktı.

Davada azmettirici olarak yer alan çift, suçlamaları reddetti. Dava sonucu sanıkların tutukluk halinin devamına kadar verildi.

Karar sonrası mahkeme salonunda sinir krizi geçiren Dilan Polat, kendini toparlayamadı..

Polat, kendine zarar vermeye başladı.

"Ölmek istiyorum"

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Polat, koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağırarak ortalığı birbirine kattı.

Kollarında ve vücudunda kesikler çıktı

Hastaneye kaldırılan Dilan Polat'ın muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu ortaya çıktı.

Psikolojik tedavi uygulanıyor

Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi.

Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum." dedi.

Ne olmuştu

Dilan Polat'ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.