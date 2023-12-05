7 büyüklüğünde deprem! Naci Görür 18 ili gözyaşlarıyla açıkladı: Kaderleri Hatay gibi olacak... Yerbilimci Naci Görür, fay üzerinde bulunan 18 ile dikkat çekti. 7 ve üzeri büyüklüğünde depremin beklendiği şehirlerin fazlaca etkileneceği de vurgulandı.

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ensonhaber.com

Bir deprem kuşağının üzerinde yer alan yurdumuzda, belirli dönemlerde acı afetler yaşanıyor.

Dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, en yakın ve en büyük örnekle Kahramanmaraş depremini yaşadı.

Birçok il yerle bir olurken, enkaz altında da binlerce can verdik.

Deprem konusunda diken üstünde olan ülkemizde dün yaşanan deprem de paniğe neden oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşları sokağa döktü.

Deprem konularında öne çıkan isimlerden biri olan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün tespitleri de sıkça konuşuluyor.

Naci Görür'den yeni tespitler

Naci Görür, Candaş Tolga'nın moderatörlüğündeki KAFA TV'de yaptığı açıklamalarla yeni bir gündem oluşturdu.

Kahramanmaraş depreminden önce de birçok uyarıda bulunduğunu söyleyen Naci Görür, bu kez sırada deprem felaketini yaşayabilecek şehirleri açıkladı.

Bu illerin deprem riski açısından önemi ise fay hattı üzerinde bulunması.

Büyüklüğü 7 ve üzerinde olabilir...

Naci Görür, fay hattının içinden geçtiği şehirlerde 7 ve üzerinde bir deprem olabileceğini söyledi.

Tek tek sıralanan 18 şehrin kaderinin Kahramanmaraş ve Hatay gibi olacağı da vurgulandı.

Görür, "18 il ve çok sayıda ilçe fay hatları üzerinde yaşıyor. Bunlardan biri de Maraş'tı, Hatay'dı. Şimdi onlar yok...Fay hattı üzerinde yaşayan illerin kaderi Maraş ve Hatay gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 18 il

İşte Naci Görür'ün 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklediği 18 il;

-Eskişehir

-Denizli

-Muğla

-Erzincan

-Kayseri

-Tokat

-Kahramanmaraş

-Hatay

-Kocaeli

-Osmaniye

-Bingöl

-Konya

-Erzurum

-Aydın

-Balıkesir

-Burdur

-Manisa

-Hakkari