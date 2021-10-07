7 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

7 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 7 Ekim Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar haftayı 8,89 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,89 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

7 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 8,87 liradan, euro ise 10,2720 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 8,8680 liradan alınan dolar 8,87 liradan, 10,27 liradan alınan euro ise 10,2720 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 8,89 liradan, euro ise 10,26 liradan satılmıştı.