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    7 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    Araç sahipleri son zamanlarda yaşanan zamlardan sonra “Benzin ve motorine zam gelecek mi?” sorusunu sormaya başladı. İşte benzin ve motorin güncel fiyatları…
    • 07.10.2022 - 13:24
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    7 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. Peki 7 Ekim Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

    Benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek mi?

    Brent petrolün düşüşünün devam etmesi durumunda benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.

    İstanbul güncel benzin ve motorin fiyatları

    Motorin litre fiyatı: 25,61 TL Benzin litre fiyatı: 20,60 TL LPG fiyatı: 10,24 TL

    7 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları! #1


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