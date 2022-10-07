7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları!

Mevlid Kandili özel programları, ekranlarda izleyicileriyle buluşacak. Peki 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Mevlid Kandili özel programları…

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gece olarak kabul edilen ve Rebiülevvel ayının 11. günü olan Mevlid Kandili’nde vatandaşlar ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirmek istiyor. Her kandil gecesinde olduğu gibi Mevlid Kandili gecesinde de özel programlar ekranlara gelecek.

Müslüman alemi 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak Mevlid Kandili Özel programlarını araştırmaya başladı. İşte 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak Mevlid Kandili özel programlarının saatleri ve kanalları…

ATV Mevlid Kandili özel programı

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

21:30 Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi

01:15 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

KANAL D Mevlid Kandili özel programı

20:00 Mevlid Kandili Özel

KANAL 7 Mevlid Kandili özel programı

19.30 Mevlid Kandili Özel