Petrol
95.17
0.79%
Euro
18.1423
-0.25%
Dolar
18.589
0.03%
Altın
1.014
-0.84%
Borsa
3565
0.32%
Bitcoin
368.162
-2.34%
BTXN Coin
10.60
-2.21%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları!

    Mevlid Kandili özel programları, ekranlarda izleyicileriyle buluşacak. Peki 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Mevlid Kandili özel programları…
    • 07.10.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları!

    Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gece olarak kabul edilen ve Rebiülevvel ayının 11. günü olan Mevlid Kandili’nde vatandaşlar ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirmek istiyor. Her kandil gecesinde olduğu gibi Mevlid Kandili gecesinde de özel programlar ekranlara gelecek.

    Müslüman alemi 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak Mevlid Kandili Özel programlarını araştırmaya başladı. İşte 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak Mevlid Kandili özel programlarının saatleri ve kanalları…

    ATV Mevlid Kandili özel programı

    20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

    21:30 Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi

    01:15 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

    7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları! #1

    KANAL D Mevlid Kandili özel programı

    20:00 Mevlid Kandili Özel

    KANAL 7 Mevlid Kandili özel programı

    19.30 Mevlid Kandili Özel

    7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları! #2


    Yunan askerden Türkiye'ye tehdit dolu ifadeler
    Dünya

    Yunan askerden Türkiye'ye tehdit dolu ifadeler

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
    Avrupa Ligi

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir