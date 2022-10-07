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- 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları!
7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Kandili özel programları!
Mevlid Kandili özel programları, ekranlarda izleyicileriyle buluşacak. Peki 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili programları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Mevlid Kandili özel programları…
- 07.10.2022 - 14:46
- Güncelleme : 07.10.2022 - 15:14
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gece olarak kabul edilen ve Rebiülevvel ayının 11. günü olan Mevlid Kandili’nde vatandaşlar ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirmek istiyor. Her kandil gecesinde olduğu gibi Mevlid Kandili gecesinde de özel programlar ekranlara gelecek.
Müslüman alemi 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak Mevlid Kandili Özel programlarını araştırmaya başladı. İşte 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak Mevlid Kandili özel programlarının saatleri ve kanalları…
ATV Mevlid Kandili özel programı
20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
21:30 Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi
01:15 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
KANAL D Mevlid Kandili özel programı
20:00 Mevlid Kandili Özel
KANAL 7 Mevlid Kandili özel programı
19.30 Mevlid Kandili Özel