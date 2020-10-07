7 Ekim Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyieleşenlerin sayısı 288 bini geçti. Virüs son 24 saatte 56 can daha aldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin günlük veriler, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı.

Yayınlanan verilere göre bugün Türkiye genelinde 116 bin 608 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

1581 YENİ HASTA TESPİT EDİLDİ

Yapılan testler sonucu 1581 kişinin hastalığa yakalandığı tespit edildi. Bu sonuçlarla beraber toplam hasta sayısı 329 bin 138'e yükseldi.

Diğer yandan tedavilerine hastanede devam edilen 1355 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 288 bin 954'e ulaştı. Tedavi altındaki 56 kişinin daha vefat etmesiyle de virüs kaynaklı hayat kaybı 8 bin 609 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından paylaşırken uyarılarına devam etti.

"AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI"

Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." dedi.