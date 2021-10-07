7 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 19 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN 19

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 112 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 347 bin 957, 2. doz uygulanan aşı miktarı 45 milyon 807 bin 85, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 669 bin 992 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 111 milyon 674 bin 310.

BAKAN KOCA: HER GÜN YENİ KAYIPLAR VERİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım."