7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

Yayınlanmasının ardından tepki çeken bildiride imzası bulunan 7 emekli amiralin evine arama yapılmasına karar verildi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin yayımlanan bildirinin ardından gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan dört emekli amiral, adli kontrol hükümleri uygulanarak üç gün önce serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan emekli amirallere, il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlanmıştı.

Bu sabah Terörle Mücadele Şubesi polislerinin 7 amiralin evlerinde arama yaptığı belirtildi.

7 EMEKLİ AMİRALİN EVİNE ARAMA

Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da yer aldı.

Evlerindeki dijital materyallere el konulan ve haklarında gözaltı kararı olmayan emekli amiraller ifadeye çağrıldı.