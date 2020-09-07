Dolar
7.459
0.3443%
Euro
8.8095
-0.0068%
Altın
1928.48
-0.2818%
Borsa
1096.81
0.9656%
G. Altın
462.497
0.0378%
Bitcoin
76151.42
-4.752%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    7 Eylül Türkiye'deki koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 252 bini geçti. Virüs son 24 saatte 57 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 20:35
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 20:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    7 Eylül Türkiye'deki koronavirüs tablosu

    Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

    57 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 730 oldu.

    Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 703 olarak belirlendi.

    "GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İLİMİZ ANKARA"

    Bakan Koca paylaşımını, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." notuyla yaptı.

    7 Eylül Türkiye deki koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir