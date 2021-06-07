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    7 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    7 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.06.2021 - 19:42
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 19:43
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 647

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 495 semptomlu hasta belirlendi.

    91 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 576 kişi sağlığına kavuşurken, 91 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 255 oldu.

    7 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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