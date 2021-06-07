7 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 647

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 495 semptomlu hasta belirlendi.

91 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 576 kişi sağlığına kavuşurken, 91 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 255 oldu.