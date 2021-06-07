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7 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 07.06.2021 - 19:42
- Güncelleme : 07.06.2021 - 19:43
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 647
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 495 semptomlu hasta belirlendi.
91 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 576 kişi sağlığına kavuşurken, 91 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 255 oldu.