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Suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, kamu düzeninin sağlanması amacıyla operasyonlarını aralıksız sürdürüyor

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep'te bir dizi istihbari çalışma gerçekleştirildi.

63 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma kapsamında 8 ayrı organize suç örgütü ve bu örgütlerin elebaşlığını yapan şüpheliler tespit edildi.

Adreslerin de tespit edilmesinin ardından ekipler, operasyon sırasında 63 şüpheliyi yakaladı.

48 TUTUKLAMA

İkametlerde yapılan aramalarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kg toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 48'i tutuklanırken, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"SUÇ ŞEBEKELERİNİ KAZIYIP ATMAYA KARARLIYIZ"

Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da S.Y. ve B.A.’nın elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt), Diyarbakır’da A.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da S.Ö.’nün elebaşılığını yaptığı, İzmir’de A.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de O.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Tekirdağ’da C.Ü.’nün elebaşılığını yaptığı, Gaziantep’te F.D.’nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son iki hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 63 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 48'i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki,

Biz bu suç şebekelerini şehirlerimizden kazıyıp atmaya kararlıyız. Belleri kırılan organize suç örgütleriyle durmadan duraksamadan mücadeleye devam ediyoruz.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (2), Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama,

Göçmen Kaçakçılığı,

Nitelikli Yağma,

Nitelikli Dolandırıcılık,

Silahlı Tehdit,

Hükümlü, Tutuklu veya Gözaltına Alınanın Kaçmasına İmkan Sağlamaya Teşebbüs,

Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması,

Rüşvet,

Mala Zarar Verme,

Suç Üstlenme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında Soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ