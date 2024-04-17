Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde yürütülen 'Bozdoğan-26' operasyonunu açıkladı.
"20 şüpheli yakalandı"
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."
Operasyondaki iller
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlar sonucu;
İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı.
Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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