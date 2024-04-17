7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde yürütülen 'Bozdoğan-26' operasyonunu açıkladı.

"20 şüpheli yakalandı"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."

Operasyondaki iller

Paylaşımın devamında şöyle denildi: