7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda art arda çökertilen organize suç örgütlerine yenileri eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-11 operasyonlarında Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

- Kara para aklama,

- Nitelikli dolandırıcılık ve

- Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.

47 otomobil ve 2 tekneye el konuldu