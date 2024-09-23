7 ilde FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
AA

FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor...

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

8 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

6'SI YAKALANDI

Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editör