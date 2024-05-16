7 ilde Mahzen-47 Operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-47” operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını, elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı yoğun operasyon temposu sürüyor.

Ekipler, çeşitli illerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla suç örgütlerinin faaliyetlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

Son olarak, Mahzen-47 operasyonu çerçevesinde Hatay merkezli olmak üzere 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

1 örgüt çökertildi: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

Hatay merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-47” operasyonlarında; elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

SUÇTA KİBİRLENENLER, HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLAR, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ÇETELER, KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER. ONLARIN OYUNLARINI BİR BİR BOZACAĞIZ. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Tespit edilen suçlar

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları,

- Hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kâğıtlar imzalatarak bu kâğıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları,

- Reçete düzenlemekte kullanılan boş kâğıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve

- Usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekâletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler