7 ilde Siberağ operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

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Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Siberağ-10 operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

48 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, ,ok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.