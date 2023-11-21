7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Yasa dışı faaliyet yürütenlere göz açtırılmıyor.

Son dönemde suç örgütlerine yapılan operasyonların ardından şimdi de vatandaşları zehirleyenlere darbe vuruldu.

Bu kapsamda zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonları yapıldı.

Toplamda 2 ton 350 kilogramlık uyuşturucu yakalandı

Narkogüç-36 Operasyonları'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını belirtildi.

Ayrıca bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyona ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: