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    7 Kasım Türkiye'de korona salgınında son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında 2 bin 483 kişi daha hastalığa yakalandı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 19:04
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 19:12
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    7 Kasım Türkiye'de korona salgınında son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medyadan paylaştı.

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2 bin 483 kişi daha hastalığa yakalandı.

    Tedavi altına alınan 1928 kişi taburcu edilirken 81 kişi vefat etti.

    "KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadeleriyle paylaştı.

    7 Kasım Türkiye de korona salgınında son durum #1

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