7 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 25 bin 304 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİN 304

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıkarken, 200 kişi ise hayatını kaybetti.

"TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 117 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 625 bin 504, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 190 bin 536, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 377 bin 755 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 378 bin 532.