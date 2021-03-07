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    7 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 19:09
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    7 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün yapılan testler sonucu  11 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

    Tespit edilen vakalar arasında 735 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.

    65 CAN KAYBI DAHA

    Tabloya göre bugün tedavi altında olan 7 bin 785 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 65 kişi virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    7 Mart Türkiye nin korona tablosu #1

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