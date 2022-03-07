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    7 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 34 bin 343 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 132 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.03.2022 - 20:53
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    7 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 34 BİN 343

    Buna göre, son 24 saatte 371 bin 684 koronavirüs testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 815 oldu.

    7 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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