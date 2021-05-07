7 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 20 BİN 107

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 210 semptomlu hasta belirlendi.

278 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 529 kişi sağlığına kavuşurken, 278 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 465 oldu.