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    7 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    7 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.05.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 19:41
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 20 BİN 107

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 210 semptomlu hasta belirlendi.

    278 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 529 kişi sağlığına kavuşurken, 278 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 465 oldu.

    7 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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