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7 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 07.05.2021 - 19:30
- Güncelleme : 07.05.2021 - 19:41
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 20 BİN 107
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 210 semptomlu hasta belirlendi.
278 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 529 kişi sağlığına kavuşurken, 278 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 465 oldu.