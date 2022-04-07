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    7 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    7 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 354 oldu. 
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 19:31
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    7 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

    Türkiye’de son 24 saatte 215 bin 229 test yapıldı.

    9 bin 354 yeni vaka

    9 bin 354 yeni vaka tespit edildi.

    36 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    7 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    Dün 41 kişi yaşamını yitirdi

    Öte yandan bakanlığın 6 Nisan verilerine göre, dün 220 bin 536 test yapılmıştı.

    Dün, 10 bin 314 vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 332 kişi sağlığına kavuşmuştu.


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