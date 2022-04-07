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7 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu
7 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 354 oldu.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 19:31
Günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
Türkiye’de son 24 saatte 215 bin 229 test yapıldı.
9 bin 354 yeni vaka
9 bin 354 yeni vaka tespit edildi.
36 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Dün 41 kişi yaşamını yitirdi
Öte yandan bakanlığın 6 Nisan verilerine göre, dün 220 bin 536 test yapılmıştı.
Dün, 10 bin 314 vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 332 kişi sağlığına kavuşmuştu.