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7 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

7 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

7 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 354 oldu.