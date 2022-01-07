7 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

7 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 7 Ocak Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,72 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 13,72 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

7 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8070 liradan, euro 15,6090 liradan güne başladı.

Dolar/TL saat 09.30 itibariyle 13,83 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,63'lerde seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5350 lira olmuştu.