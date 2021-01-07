7 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi.

Günün koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 12 bin 171 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 211 oldu.

194 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 194 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYARSAK KAZANACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaşım yaparak "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." ifadelerini kullandı.