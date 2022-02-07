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    7 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 7 Şubat Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • İHA
    • 07.02.2022 - 11:20
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    7 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Şubat Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

    7 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar 13,5650 liradan, euro ise 15,5070 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5630 liradan alınan dolar 13,5650 liradan, 15,5050 liradan alınan euro ise 15,5070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,48 liradan satılmıştı.

    • DOLAR: 13,56
    • EURO: 15,50

    7 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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