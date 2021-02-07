7 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş koronavirüs tablosu yayınlandı.

Yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

Tespit edilen vakaların arasında ise 623 semptomlu hasta belirlendi.

112 CAN KAYBI DAHA

Tedavi altındaki 8 bin 201 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 112 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.

Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 440 bin 706 oldu.