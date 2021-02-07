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    7 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

    7 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 20:09
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 20:29
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    Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş koronavirüs tablosu yayınlandı.

    Yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

    Tespit edilen vakaların arasında ise 623 semptomlu hasta belirlendi.

    112 CAN KAYBI DAHA

    Tedavi altındaki 8 bin 201 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 112 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.

    Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 440 bin 706 oldu.7 Şubat Türkiye de koronavirüs raporu #1

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