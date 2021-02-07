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7 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 07.02.2021 - 20:09
- Güncelleme : 07.02.2021 - 20:29
Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş koronavirüs tablosu yayınlandı.
Yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.
Tespit edilen vakaların arasında ise 623 semptomlu hasta belirlendi.
112 CAN KAYBI DAHA
Tedavi altındaki 8 bin 201 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 112 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.
Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 440 bin 706 oldu.